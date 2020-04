Affidato l’incarico per le indagini su solai e controsoffitti delle scuole clementine

Sono stati affidati all’azienda Omega Soluzioni di Savona le indagini diagnostiche su controsoffitti e solai delle scuole “Margherita” nel capoluogo, “Marino della Pasqua” a San Bartolo e “Biancaneve” a Sant’Ermete. Le verifiche tecniche, che avranno un costo di 7.320 euro, sono finanziate dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini e verifiche sulla sicurezza degli edifici scolastici e per la prevenzione di fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti. L’azienda specializzata nel settore, eseguirà quindi indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati ai solai e indagini strutturali sui solai di copertura attraverso prove di carico nei tre edifici scolastici inseriti nella graduatoria del Ministero al fine di valutare eventuali interventi che si dovessero rendere necessari.



