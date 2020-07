Agente in vacanza a Riccione sventa il furto di uno zaino sotto l'ombrellone

La prontezza di un agente della Polfer di Reggio Emilia, in vacanza a Riccione, ha sventato il furto di uno zaino in spiaggia permettendo di catturare il malvivente. Secondo quanto emerso un 17enne, residente nel milanese, si stava aggirando tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare per poi con una mossa fulminea afferrare una borsa e scappare a gambe levate. Il furto è stato notato dal bagnino che ha dato l'allarme e, l'agente, si è messo all'inseguimento del ragazzino fino a bloccarlo. La refurtiva è stata restituita e il 17enne, accompagnato negli uffici della Polfer di Rimini, è stato denunciato e riaffidato alla madre.

