Agenti della Municipale assenteisti, il pubblico ministero chiede la condanna

Nel processo, con rito abbreviato che li vede imputati a vario titolo, di assenteismo, abuso d’ufficio, peculato e truffa, il pubblico ministero ha chiesto la condanna per gli agenti della Municipale di Bellaria. Alla sbarra, difesi dall'avvocato Luca Greco, l'ex comandante Ivan Cecchini e i due agenti Felice Ardito e Antonio Cristini. Per il primo sono stati chiesti 2 anni e 8 mesi mentre, per gli altri due, 2 anni. Un quarto indagato, l’ispettore Attilio Sebastiani, si era tolto la vita la mattina del 19 ottobre 2017 con un colpo della pistola d'ordinanza alla testa nel suo ufficio del comando bellariese. Il processo è stato aggiornato al prossimo 4 marzo per le repliche della difesa. Secondo le indagini, portate avanti dalla Guardia di Finanza, gli agenti si erano più volte assentati dal lavoro o avevano usato l'auto di servizio per motivi personali. Sospesi per tre mesi, il provvedimento era stato poi annullato dal Tribunale del riesame e, i tre, si sono sempre detti innocenti degli addebiti.