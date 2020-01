Gli agenti della polizia Penitenziaria portano i doni ai piccoli di Oncoematologia Pediatrica

Come ormai tradizione, in occasione delle festività natalizie, associazioni e gruppi portano doni ai piccoli pazienti ricoverati presso l’unità operativa di Pediatria e in particolare in Oncoematologia Pediatrica, all’Ospedale “Infermi” di Rimini. A far visita ai piccoli e a portare loro i regali, in vista dell'arrivo della Befana, sono stati gli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere riminese dei "Casetti". Anch’essi hanno visitato i bimbi per dare un momento di serenità e spensieratezza in questo particolare momento dell'anno.“