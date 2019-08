Aggredisce turista a pugni e poi picchia le forze dell'ordine

Pomeriggio molto agitato, quello di lunedì, a Bellaria con uno straniero esagito che ha preso prima a pugni un ignaro turista e poi ha aggredito le forze dell'ordine intervenute. Tutto è iniziato verso le 16.30 quando, in un parcheggio di viale Pinzon un 36enne brasiliano, residente a Lodi e in vacanza nella città, in preda a una furia alcolica ha preso a pugni un uomo senza alcun motivo apparente. E' intervenuta una pattuglia della Municipale ma, anche loro, sono stati picchiati dall'esagitato. Si sono resi necessari i rinforzi dei carabinieri, a cui gli agenti avevano dato l'allarme, per riuscire a bloccare il brasiliano non prima che questi avesse insultato pesantemente i militari dell'Arma fino ad arrivare anche con loro allo scontro fisico. Immobilizzato e portato in caserma, il 36enne è stato arrestato con le accuse di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo una notte in camera di sicurezza, il sudamericano è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato il fermo e, il brasiliano ha patteggiato 10 mesi di reclusione con la sospensione della pena.