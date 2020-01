Aggredito equipaggio del 118, l'esagitato neutralizzato con lo spray al peperoncino

Momenti di paura, nel pomeriggio di domenica, per un equipaggio del 118 intervenuto per prestare soccorso a un ubriaco e aggredito dall'esagitato. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando, all'incrocio tra le vie Maceri e Montecatini a Rimini, è stato richiesto l'intervento dei sanitari. Arrivati sul posto, però, si sono trovati davanti l'esagitato che ha aggredito fisicamente un infermiere per poi sputargli addosso. Il personale della Croce Azzurra si è così chiuso all'interno del mezzo e chiesto aiuto alla polizia di Stato accorsa con una pattuglia delle Volanti. Anche davanti alle divise l'ubriaco, poi identificato come un albanese 45enne richiedente asilo, ha continuato imperterrito a mostrare un atteggiamento aggressivo per poi scagliarsi contro gli agenti.

E' stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino per rendere inoffensivo lo straniero che, una volta immobilizzato, è stato caricato sulla Volante e portato in Questura. Uno degli agenti, così come uno dei sanitari, sono rimasti ferito nella collutazione e sono stati costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 10 giorni a testa. Nel frattempo l'albanese è stato trattenuto in Questura con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti sul 45enne è emerso che, in passato, era già stato accompagnato in un centro di rimpatrio per l'espulsione ma, in quella occasione, aveva richiesto la protezione internazionale, venendo quindi rilasciato.