Agli arresti domiciliari preferisce una scorribanda notturna in auto con gli amici

Nella tarda serata di domenica una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Coriano si è imbattuta in una Lancia Ypsilon che si aggirava per le strade deserte del paese con tre persone a bordo. I militari dell'Arma hanno subito riconosciuto alla guida dell'utilitaria un 42enne, originario di Torino e residente nel corianese, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari per vecchie storie di droga ma nonostante la misura restrittiva era uscito con gli amici di origini albanesi. Fermato e identificato, al termine degli accertamenti sono scattate le manette in flagranza per evasione e lunedì mattina sarà processato per direttissima.