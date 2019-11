Agli arresti domiciliari sorpreso dai carabinieri a spasso nel cuore della notte

Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri della Stazione di Viserba hanno arrestato un 46enne, orginario del milanese e già noto alle forze dell'ordine, per evasione. I militari dell'Arma hanno eseguito un controllo presso l'abitazione malvivente, agli arresti domiciliari per rapina, non trovandolo nel proprio letto e hanno fatto scattare l'allarme e diramato le ricerche. Verso le 5.30, sospettando di essere stato scoperto, il 46enne ha tentato di rientrare furtivamente nell'appartamento ma è stato scoperto e ammanettato da una pattuglia. Portato in caserma per le pratiche di rito, nella mattinata di mercoledì è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.