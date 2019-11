Ai domiciliari nel campo nomadi, beccata a spasso nella bassa Romagna

Avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nel campo nomadi di Rimini ma, invece, è stata pizzicata dai carabinieri a spasso nella bassa Romagna. A finire in manette per evasione è stata una 25enne di origini bosniache, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che stava scontando la pena per una serie di reati contro il patrimonio. La donna, però, è stata trovata dai carabinieri di Russi nel corso di un controllo del territorio. I militari dell'Arma avevano fermato una vettura sospetto, con a bordo due uomini e la 25enne, che si aggiravano nel centro del paese. Al momento della richiesta dei documenti c'è stato un certo nerovosismo da parte degli occupanti del veicolo, tutti nomadi, fino a quando il nome della donna ha fatto scattare l'allarme nel database delle forze dell'ordine. Emerso che la ragazza non avrebbe dovuto essere li, è stata portata in caserma e arrestata per evasione. Processata per direttissima a Ravenna, alla giovane è stato confermato il regime detentivo domiciliare.