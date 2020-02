Ai domiciliari nella comunità malvivente evade e viene subito catturato

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri hanno arrestato un 30enne riminese che, sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità per ricettazione, era evaso. I responsabili della struttura, non trovandolo, hanno dato l'allarme ai militari dell'Arma che hanno iniziato le ricerche fino a notare l'individuo sospetto che camminava lungo il margine di una strada. Fermato e controllato, è risultato essere il 30enne ricercato che è stato bloccato e portato in caserma. Arrestato per evasione, nella mattinata di mercoledì il giovane è comparso davanti al giudice che dopo aver convalidato il fermo lo ha condannato a 8 mesi di reclusione da scontare sempre ai domiciliari.