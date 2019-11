Ai domiciliari per stalking, continua a molestare la sua ex: portato in carcere

Venerdì a Cattolica, i militari della tenenza hnno tratto in arresto un 43enne, accusaato di talking e residente a San Giovanni in Marignano, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari. Infatti, nonostante le restrizioni alla sua libertà personale imposte dal Tribunale di Rimini, ha contnuato le sue minacce e molestie nei confronti della ex compagna, 32enne, domiciliata nello stesso comune. L’arrestato è stato quindi portato in carcere.