"Aiutatemi a trovare mio padre", l'appello di una 50enne olandese nata dopo un amore estivo

Un appello lanciato sui social e un sogno d'amore che affonda le radici negli Sessanta. A chiedere di essere aiutata a ritrovare il padre è l'olandese Sanny Biemans, oggi una 50enne. La donna, racconta, di essere nata dopo una storia d'amore tra la madre Turus e Italo. I due nell'estate del 1969 hanno avuto un'avventura e al ritorno a casa la madre era in dolce attesa di due gemelle. Sanny e sua sorella sono nate il 13 aprile 1970, ma del padre non hanno mai saputo niente.

"Per favore aiutatemi a trovare mio padre Italo – scrive Sanny – e condividete questo messaggio! Mi chiamo Sanny Biemans e sono olandese. Nell’agosto del 1969 mia madre andò in vacanza Rimini, si chiamava Truus. Li incontró un ragazzo italiano che si chiamava Italo. Lui le scrisse delle poesie romantiche sul suo diario. Quando lei tornò a casa scoprí di essere incinta di due gemelle, mia sorella ed io. Noi fummo adottate da una famiglia olandese. Nel 1997 scoprimmo l’identità della nostra madre biologica, ma lei era già morta così non potemmo conoscerla e non poté dirci nulla riguardo a nostro padre. Qualcuno di voi riconosce questa storia? O magari la calligrafia del diario? O le foto? Per favore mandatemi un messaggio privato su Facebook se potete aiutarmi”.

Nel messaggio Sanny ha allegato degli scatti della madre in vacanza a Riccione e alcune poesie che Italo avrebbe scritto alla ragazza. "Un amore senza baci e come un giardino senza fiori", si legge su uno dei fogli.

Il messaggio è stato condiviso anche su alcune pagine riminesi di segnalazioni e da diversi cittadini. In tanti scrivono messaggi di sostegno e speranza per aiutare Sanny.