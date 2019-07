"Al canile morti in tre mesi due cani ritenuti aggressivi": gli animalisti chiedono chiarezza

"Leone era un pitbull di tre anni, entrato in canile il 5 marzo come rinuncia di proprietà e qui deceduto il 29 dello stesso mese. Secondo il proprietario non aveva problemi di salute, ma comunque non è stata fatta nessuna autopsia. Giotto invece era un maremmano, anche lui giovane, anche lui rinuncia di proprietà perché aggressivo: entrato in canile il 3 luglio dopo essere stato sedato con una pistola narcotizzante, è stato immediatamente sottoposto a intervento di sterilizzazione e alloggiato poi in un box esterno, dove è stato trovato morto il 5 luglio. Due cani apparentemente sani, giovani, ritenuti dai proprietari “aggressivi” e per questo motivo entrati in canile, sottoposti quasi immediatamente a interventi chirurgici, morti a pochi giorni dal loro ingresso in struttura". E' quanto scrivono le associazioni aimaliste DnA, Enpa, Anpana e Animal Freedom.

Le associazioni "non ci stanno e interpellano il sindaco Andrea Gnassi, l’assessore Jamil Sadegholvaad, il dottor Roberto Angelini (Ausl) e la dott.ssa Roberta Mazza per avere chiarimenti. A loro è stata inviata, il giorno 11 luglio, formale richiesta di indagini in merito ai due decessi, con particolare interesse alle procedure di cattura, alla valutazione comportamentale - prima dell’ingresso in canile - dei cani rinuncia di proprietà con problematiche comportamentali e alla valutazione delle loro condizioni fisiche. È stata chiesta altresì copia delle schede sanitarie e comportamentali dei cani deceduti in Canile a Rimini dell’anno 2019, dell’anno 2018, dell’anno 2017 oltre che copia delle procedure sanitarie concordate al momento del rilascio dell’autorizzazione sanitaria".

Il consigliere Erbetta presenterà interrogazione giovedì sera in Consiglio comunale. Nella sua interrogazione chiederà se ai due cani Leone e Giotto è stata fatta l'autopsia e in caso contrario il perchè non

è stata fatta; Quali siano state le procedure di cattura, la valutazione comportamentale - prima dell’ingresso in canile - e la valutazione delle loro condizioni fisiche al momento dell'ingresso; Copia delle schede sanitarie e comportamentali dei cani deceduti in Canile a Rimini dell’anno 2019, dell’anno 2018, dell’anno 2017 oltre che copia delle procedure sanitarie concordate al momento del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.