Al Convegno Filatelico Numismatico di Riccione speciale annullo per i 50 anni dello sbarco sulla luna

Poste Italiane, in occasione del Convegno Filatelico Numismatico di Riccione e del 50° dello sbarco sulla luna, su richiesta della Numismatica Riminese, ha approntato un servizio temporaneo con speciali annulli postali (stessa impronta, date diverse) che si potranno ottenere giovedì 29 e venerdì 30 agosto dalle 9.30 alle 17.30 e sabato 31 agosto dalle 9.30 alle 14.30 nello spazio allestito presso il Palazzo del Turismo di Riccione in Piazzale Ceccarini, n. 11.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero richiedere l’annullo possono inoltrare le commissioni filateliche a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Riccione/ Sportello filatelico Viale Filippo Corridoni, 13 – 47838 Riccione (RN) (tel. 0541 473911).