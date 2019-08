Al Meeting di Rimini Sandra Sabattini e Solo Cose Belle

Trentacinque anni fa, il 2 maggio 1984, moriva in un incidente stradale Sandra Sabattini, una ragazza riminese appena 23enne. Affascinata già dall’età di 12 anni dal carisma di Don Oreste Benzi, ha dedicato la sua breve vita a poveri ed emarginati. Il 6 marzo 2018 Papa Francesco ha dichiarato Venerabile la giovane, che si avvia ora verso una probabile beatificazione. Proprio il Vescovo Francesco Lambiasi ha chiesto di allestire in città, durante l’annuale Meeting di Rimini, una mostra per far conoscere la figura di Sandra Sabattini ai 700.000 spettatori che ogni anno affollano la Fiera. La teologa Laila Lucci, autrice della biografia completa di Sandra, ne è la curatrice. La mostra dedicata alla Venerabile Sandra Sabattini sarà visitabile da domenica 18 a sabato 24 agosto nel Padiglione C3 della Fiera, in Via Emilia 155.

Particolarmente significativa sarà la serata del 22 agosto, che nella Sala Neri alle ore 21 vedrà la proiezione del film Solo Cose Belle, alla presenza del regista Kristian Gianfreda. La commedia racconta il più conosciuto fra i frutti dell’operato di Don Benzi, così caro a Sandra: la vera casa famiglia, costituita da figure genitoriali autentiche impegnate per vocazione nell’accoglienza degli emarginati della società.