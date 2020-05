Al mercato di Riccione si prova la app contapersone

A Riccione si testano le nuove tecnologie per contingentare gli ingressi ed evitare gli affollamenti al mercato. Venerdì mattina è ripartito quello del venerdì in piazza dell'Unità e i volontari dell'associazione Arcione ai due varchi d'ingresso hanno usato un'app che conta gli ingressi e che manda i dati, in tempo reale, alla Polizia municipale. Lo fa sapere il Comune, spiegando che il mercato ha due entrate e una sola uscita, 25 banchi di soli prodotti agricoli e alimentari e che è garantita la consegna di guanti e gel disinfettante per i cittadini. Inoltre i volontari hanno controllato che ci fossero due acquirenti per banco. Verso le 8 c'erano 35 persone nell'area, aggiunge l'amministrazione. I dati sugli ingressi sono trasferiti in tempo reale anche al comando della Polizia locale, il "primo impiego di alcune tecnologie informatiche che potranno essere utilizzate per i futuri mercati e per tutte quelle situazioni che richiedono contingentamento e immediata trasmissione di dati reali sulle presenze in aree delimitate", conclude il Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.