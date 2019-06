Al Misano Circuit appuntamento col Dtm, in pista Andrea Dovizioso

Dopo il prologo della parata con le vetture del campionato italiano TCR DSG Endurance, la parola passa alla pista. C’è grande attesa nella Motor Valley per lo spettacolo nel DTM, sono attesi 20.000 spettatori nel week end, tanti dalla Germania dove la passione per il campionato è davvero altissimo. A Misano è in programma il terzo round 2019, che proporrà le gare numero 5 e 6, in programma alle 13.30 sia sabato che domenica. Cambieranno le condizioni rispetto allo scorso anno, quando l’appuntamento fu serale e il meteo riservò tanta pioggia. In questa stagione, dopo le ultime gare di Zolder, il leader è l’austriaco Philipp Eng con la BMW, seguono i tedeschi Rene Rast (Audi) e Marco Wittmann (BMW M4) ad una manciata di punti. Ma il protagonista più atteso sarà senz’altro Andrea Dovizioso, al debutto sulle quattro ruote nel DTM. Il popolare ‘Dovi’ ha preparato con scrupolo questa gara, girando a MWC e provando al simulatore, assistito da Andreas Roos, responsabile del progetto DT per Audi e in pista da Nico Müller.

Il campione della Ducati non sarà il solo osservato speciale a Misano: tra le “guest star” anche la leggenda di Audi Sport e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello, impegnato nel TCR DSG Endurance dopo essere tornato alle competizioni per il primo round della serie tricolore, con una vittoria nella Qualifying race e il secondo posto in gara. Un’esperienza divertente per il 55enne pilota astigiano specialista delle gare di durata, che non si è tirato indietro di fronte alla possibilità di correre l’affascinante gara in notturna, in programma sabato sera a partire dalle 20.35 a Misano World Circuit e arrivo due ore dopo.

A dare il cambio al pilota piemontese nell’abitacolo dell’Audi RS3 LMS nei due pitstop obbligatori saranno lo youtuber Alberto “Naska” Fontana, che oltre a vantare oltre 340.000 iscritti sul proprio canale Youtube e oltre 100.000 followers sul proprio profilo social è un pilota appassionato sia di due che di quattro ruote, ed il giornalista Emiliano Perucca Orfei, caporedattore di Automoto.it. Fra gli equipaggi da tenere d’occhio anche quelli di Giacomo Barri e Ermanno Dionisio su Audi e di Carlotta Fedeli e Cosimo Barberini di Cupra, che condividono la vetta della classifica tricolore a pari punti, con una sola lunghezza su Giovanni e Alessandro Altoè, zio e nipote, 39 anni in due, anche loro su Cupra.

La presenza delle gare del TCR DSG Endurance, promosso da ACI Sport, in collaborazione con la Scuderia del Girasole, è solo una delle novità in programma, con la gara endurance in programma dalle 20.35 di sabato. Grande curiosità anche per assistere alle W Series, il campionato di Formula 3 per sole donne scattato il 14 maggio scorso da Hockenheim e al suo esordio assoluto a Misano, dove vivrà il suo terzo appuntamento stagionale. Al via 18 pilotesse su monoposto equipaggiate da motore 1.8 turbo 4 cilindri, tra le quali si segnala la presenza di Vicky Piria, unica italiana selezionata, al volante della Tatuus F3 T-318. Dopo le prime due prove è Jamie Chadwick a guidare la classifica, inseguita da Beitske Visser.

A completare un weekend di pura adrenalina sui 4.226 km di Misano World Circuit, la Porche Carrera Cup France e la Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, con due gare in programma. Non solo sport ma anche musica in occasione del DTM Misano: sabato alle 19.30 il paddock di MWC si trasformerà in una grande arena concerti ed ospiterà Marlon Roudette, leader dei Mattafix, celebri col brano ‘Big City Life’; a seguire lo show di Gabry Ponte, il dj italiano più conosciuto al mondo, autore di successi intramontabili come "Blue", "Geordie","Che ne sanno i 2000", che ha scelto Misano per aprire il suo tour estivo.