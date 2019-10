Al Misano World Circuit sbarca il Porsche Festival 2019

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli ed in occasione del penultimo weekend di gara della Porsche Carrera Cup Italia, si accenderanno i riflettori sul Porsche Festival 2019, uno degli eventi più attesi della stagione motoristica italiana. Nel weekend del Porsche Festival torneranno in pista, per il penultimo fine settimana di gara, anche le emozioni della Porsche Carrera Cup Italia 2019. Il team Q8 Hi Perform con il suo pilota ufficiale Diego Bertonelli ripartirà così all’inseguimento della prima posizione della classifica assoluta della competizione dopo aver perso terreno negli ultimi due weekend di gara al Mugello e a Vallelunga. “A due weekend dalla fine e con pochi punti che ci separano dalla vetta, la possibilità di raggiungere l’obiettivo finale è alla portata” ha dichiarato Diego Bertonelli, pilota ufficiale Q8 Hi Perform. “In queste situazioni, quando la tensione sale esponenzialmente, la cosa importante per noi piloti è mantenere la calma e la freddezza, senza esagerare e facendo il massimo per evitare rischi che possano compromettere la classifica. Non siamo ancora arrivati al momento di rischiare il tutto e per tutto” ha concluso Bertonelli. Il successivo, nonché ultimo, appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2019 avrà luogo sul tracciato dell’Autodromo Nazionale di Monza nel weekend del 19 e 20 ottobre.