Al Palas di Riccione le Giornate della sicurezza con la polizia locale, assessori regionali ed esperti

Sono iniziate giovedì al Palas di Riccione le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana che si svolgono fino a sabato. Nella giornata di venerdì al centro del dibattito il ruolo di Regioni e Comuni nelle proposte di legge in discussione in Parlamento in materia di sicurezza. Un appuntamento promosso congiuntamente dal Fisu, il Forum italiano per la sicurezza urbana, e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sul palco cinque assessori regionali alla Sicurezza, spiegano gli organizzatori, per "approfondire e chiarire ruoli, strumenti e necessarie competenze in materia di sicurezza urbana integrata": Riccardo De Corato dalla Lombardia; Vittorio Bugli, dalla Toscana, Cristiano Corazzari dal Veneto; Gianni Rosa, dalla Basilicata e Massimo Mezzetti dall'Emilia-Romagna. A inizio dei lavori portera' il suo saluto il sindaco di Riccione, Renata Tosi, che lascera' poi la parola al coordinatore nazionale del Fisu, Gian Guido Nobili, e a suoi ospiti per "cercare risposte alle mutate condizioni di welfare e di politica internazionale con strumenti che incentivino la sinergia degli interventi e la reale cooperazione dei diversi attori istituzionali nella complessa materia della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalita'". Le conclusioni sono a cura di Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Fisu. Il tema della sicurezza rappresenta una delle "esigenze piu' sentite della societa' attuale" e ha assunto "una dimensione integrata" a livello urbano, che vede il concorso di tutti i livelli di governo e di amministrazione.

Le amministrazioni locali e regionali "non si sostituiscono, ma si aggiungono a quelle statali tradizionali, avendo la legislazione assegnato loro un ruolo diverso, in virtu' della costante vicinanza al cittadino e alle sue esigenze". Al momento sono in discussione alla Camera sette diverse proposte di riforma della disciplina della Polizia locale, che intendono "valorizzare il ruolo dei governi regionali". L'appuntamento di Riccione affrontera' dunque alcuni "nodi specifici del concetto di sicurezza urbana", partendo dagli aspetti salienti della riforma della disciplina della Polizia locale ma soffermandosi anche sulla cooperazione con le Forze di polizia dello Stato, sull'accesso alle banche dati e sulla valorizzazione dello strumento pattizio tra i diversi livelli di governo.