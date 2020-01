Al Parco della Resistenza verrà realizzato un chiosco - ristoro che servirà come spazio aggregativo con l’aggiunta di servizi igienici custoditi in prossimità dei giochi per bambini e prospiciente laghetto. L’amministrazione comunale, visto anche l’incremento di cittadini che usufruiscono quotidianamente dell’area verde, ha raccolto l’esigenza di avere a disposizione per grandi e piccoli, un punto ristoro e dei servizi igienici non lontani dai giochi che richiamano famiglie con bambini. Il chiosco, per la realizzazione della quale il Comune ha indetto una gara che si è conclusa oggi con l’apertura delle buste, sarà una struttura ariosa, prefabbricata e che poggerà su un basamento di cemento armato. Il chiosco sarà dotato di locali bagno e antibagno completi di sanitari anche per disabili. Creare un punto di aggregazione al Parco della Resistenza darà la possibilità alle famiglie che lo frequentano di avere un servizio attivo, sicuro e controllato, di poter sostare in tranquillità e all’occorrenza rifocillarsi. Tre le buste pervenute al Comune di Riccione nel termine previsto dal bando per chiosco e che saranno vagliate nei prossimi giorni.