Al Sigep 2020 la 'Coppa del mondo della gelateria': tra gli ospiti anche Iginio Massari

Sigep e A.B. Tech, appuntamento con i talenti della pasticceria e della panificazione artigianale: stanno per riaprire i loro battenti, come consuetudine annuale in gennaio. Da sabato 18 a mercoledì 22, Italian Exhibition Group ha organizzato a Rimini Fiera la 41esima edizione del Salone Mondiale del Dolciario Artigianale, al quale come consuetudine da 6 anni si affianca A. B. Tech Expo, 6° Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario.

Sui 129mila metri quadri del quartiere fieristico riminese, con la presenza di circa 1.250 aziende e brand stranieri che giungeranno da oltre 30 Paesi, si svolgeranno 1.300 eventi e i temi trasversali a tutti gli appuntamenti saranno innovazione, tendenze, formazione e internazionalità. Nelle giornate del Sigep, “Vision Plaza” sarà un luogo, ma anche un think tank che animerà la fiera di Rimini.

Si partirà sabato 18 gennaio alle 11 con l’Opening Talk incentrato su “Future is now! I nuovi valori globali del foodservice dolce: esperienza, qualità e sostenibilità”. Sarà un confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire le sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo. I relatori si confronteranno sui “valori” del consumatore fuori casa quali l’esperienza, la qualità del cibo, degli ambienti e la sostenibilità. Le scelte dei consumatori, sempre più eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende che operano in questo settore al fine di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani. Agli incontri saranno proposti dati e testimonianze su trend emergenti. Attesi, tra gli altri, gli interventi di Bob O’Brien, Global Senior Vice President Foodservice di NPD Group, Caterina Schiavon, Sociosemiologa e partner di KKienn Torino e di Francesco Buschi - strategy director di Future Brand.

Nella Gelato Arena si svolgerà la “Coppa del Mondo della Gelateria”, la più importante competizione per il gelato artigianale, giunta alla nona edizione, con 12 squadre in gara da tutto il mondo. Nella Pastry Arena, (pad. B 5) si potrà seguire “The Star of Sugar” (prove sulle sculture in zucchero e dolci da viaggio), appuntamento dedicato all’arte dello zucchero che si rivolge a tutti i pasticceri/e del mondo, offrendo un’occasione altamente formativa per mettere alla prova le proprie capacità artistiche: le realizzazioni, premiate alle 17.30, avverranno in zucchero colato, soffiato, tirato, pastigliaggio e zucchero pressato, con il tema “Il viaggio del caffè tra storia e leggenda”. Si potrà inoltre assistere ai “Campionati Italiani di Pasticceria” e “Sigep Giovani”, gara d’eccellenza per scuole professionali. La Coffee Arena ospiterà i sette “Campionati Italiani Baristi” dedicati al caffè, tutti valevoli per l’accesso ai mondiali del circuito del World Coffee Events, mentre la Bakery Arena si concentrerà sul “Bread in the City”, concorso internazionale di panificazione.

Il 19 gennaio, sempre alla Pastry Arena, si passa dalla teoria alla pratica con i “Pastry Talk”: conversazioni e appuntamenti con esperti di pasticceria e non solo. Dalle 10.30 alle 11.30 con il Maestro Sal De Riso, dalle 11.30 alle 12.30 con il Maestro Santi Palazzolo, dalle 12.30 alle 13.30 il racconto delle tradizioni future con i Maestri Iginio Massari e Gino Fabbri promosso dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Al Sigep dell’anno 2020, tra business, internazionalità e futuro del food service saranno partecipi anche 57 espositori campani. In particolare 27 aziende della provincia di Napoli, 21 della provincia di Salerno, 5 della provincia di Caserta e 4 della provincia di Avellino.