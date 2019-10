Al Ttg premiato Get your Rimini experience, progetto di storytelling da 65 milioni di contatti

Raccontare Rimini e il territorio attraverso le sue esperienze, mostrando cosa si può fare e come si può farlo e utilizzando un linguaggio nuovo, giovane, social, da influencer. Questa mattina a TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo in Italia in corso a Rimini, sono stati premiati i vincitori del concorso ‘Get Your Rimini Experience’, che ha visto 20 blogger da 14 paesi diversi - selezionati tra oltre 180 candidati - creare, raccontare e proporre itinerari per comunicare la Rimini che sta cambiando. Il format di narrazione turistica, organizzato da Promozione Alberghiera all'interno del progetto Romagna Welcome e sostenuto da Comune di Rimini, Visit Romagna e APT Servizi, ha portato i venti influencer a Rimini per due settimane, durante le quali i blogger hanno costruito quattro itinerari che spaziano dal mare all'arte, dal cibo al benessere: i contenuti prodotti, in totale più di 61.000, hanno raggiunto 65 milioni di persone e generato quasi 8,5 milioni di interazioni online.

"Al turismo manca continuità di politica industriale, e questo progetto nasce proprio dall'ambizione di stare nei tempi che cambiano, in cui non abbiamo più a che fare con viaggiatori ma cittadini temporanei, a cui offrire un contesto articolato di esperienze diverse nella giornata- spiega il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna al momento della premiazione-. Questo è l'inizio di un cammino: non aspettiamo il gioco facile dei detrattori, stiamo invece strutturando un prodotto articolato che offre experience oltre che camere. Questa è la prima fase, quella degli agganci e della visibilità, un approccio che prima non c'era ed è un valore: i risultati ci portano ad investire ulteriormente".

Come sostiene anche Antonio Carasso, presidente di Promozione Alberghiera, "abbiamo dimostrato di essere lungimiranti, innovativi e al passo con i tempi. Questo è assolutamente un punto di partenza, la conferma della bontà della direzione ci arriva anche dagli operatori direttamente coinvolti. Vogliamo ringraziare i soggetti pubblici che hanno condiviso il progetto: quando pubblico e privato lavorano insieme i risultati sono sempre ottimi". A trionfare nel concorso GYRE alla fine il team "Food&Wine", composto dai blogger "The bloggers" Luca e Alessandro, dalla social influencer Valentina "Occhi ovunque" Scannapieco, dalla local guide Silvia "Silvia Travel Mom" Tamburini, dai videomaker "Viaggi a domicilio" Andrea e Nicole e dal fotografo Alessandro Zaccaro di Fancyfactory.it