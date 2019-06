Al via gli interventi di riqualificazione sulle strutture sportive e scolastiche comunali

Rifacimento di pavimentazioni sportive, realizzazione di controsoffitti, nuove misure antincendio sono le principali tipologie degli interventi che prenderanno avvio nelle prossime settimane su una ventina di strutture sportive e scolastiche comunali per realizzarsi, uno dopo l’altro, durante la stagione estiva. Con la fine dell’attività scolastica è infatti possibile far entrare nella fase esecutiva i lavori progettati che saranno realizzati sotto la direzione di Anthea.

In particolare sarà l’intervento di restauro conservativo della facciata storica della tribuna centrale dello stadio comunale Romeo Neri il primo ad essere avviato, a cui, sempre in tema sportivo, faranno seguito il rifacimento della pavimentazione in legno del pattinodromo di Lagomaggio, che prenderà avvio lunedì 24 giugno, seguito il 1° luglio dal rifacimento pavimentazione sportiva indoor palestra della scuola media "Di Duccio" di viale Parigi e il 16 luglio dal rifacimento della pavimentazione sportiva indoor “Palestra Rinaldi” di via Morri.

Mentre su tre palestre del Comune di Rimini, la Flavia Casadei, Dante Alighieri e Corpolò, saranno sostituiti i controsoffitti. Interventi di miglioramento e adeguamento antincendio saranno realizzati dal 1° luglio nelle palestre delle scuole Casadei, San Giuliano, Dante Alighieri, Corpolò. L’intervento per il miglioramento e riqualificazione della centrale termica della scuola elementare Gianni Rodari prenderà avvio lunedì 24 giugno.