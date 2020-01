Al via i lavori di restauro per il 'Colpo d'Ala' di Pomodoro

Il Comune di Morciano di Romagna è pronto a rimettere a nuovo il 'Colpo d'Ala' di Pomodoro. Nelle prossime settimane, infatti, la scultura sarà completamente restaurata e tirata a lucido in vista di un appuntamento importante: quello dell'inaugurazione della nuova piazza Boccioni (programmata per giugno), oggetto negli ultimi mesi di un imponente intervento di restauro. Evento al quale non è da escludere la partecipazione del maestro Arnaldo Pomodoro, che ha ricevuto un invito da parte del sindaco Giorgio Ciotti. Nel frattempo i lavori di restauro dell'opera omaggio a Boccioni sono stati affidati all'esperto di metalli Agostino Ragusa che in primavera procederà alla rimozione di vernice, incisioni, parti ossidate, oltre a pulitura, ripristino della patina del fondo interno, decapaggio, lucidatura. I lavori termineranno con l'applicazione di un protettivo bicomponente trasparente di ottima qualità. Nel frattempo sono stati individuati, su precisa indicazione dell'architetto milanese Cristina Calligaris e dello stesso Maestro Arnaldo Pomodoro, gli arredi che andranno ad impreziosire la futura piazza Boccioni, trasformandola di fatto in un luogo di ritrovo per la cittadinanza morcianese. Tra queste vi sono anche panchine in cemento lisciato con sedute in legno, quattro in totale.