Al via la costruzione del più grande yacht del cantiere di Cattolica: il Ferretti 1000

Nessun sogno è troppo grande: così Ferretti Yachts presenta la nuova seducente ammiraglia che con i suoi 100 piedi si spinge oltre ogni confine. Maestoso, versatile, e adatto a ogni mercato, con soluzioni progettuali inedite e due mood differenti di interni, Ferretti Yachts 1000 rimodula gli spazi e cambia il modo di vivere la barca. L’armatore e i suoi ospiti possono godere di totale privacy e massima vivibilità degli esterni, grazie a una beach area di poppa estremamente innovativa e funzionale e allo spazioso flybridge direttamente connesso alla prua. Alla base del progetto, l’idea di massima dimensione del comfort e del wellbeing sia negli spazi outdoor che indoor, dove domina l’essenza del gusto Made in Italy, il design, sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato, interpretando al meglio i valori espressi dal claim Just Like Home: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità. Il nuovo progetto è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il nuovo concept degli interni.

Ferretti Yachts 1000 è la prima imbarcazione del cantiere con una configurazione interamente wide body. Le forme esterne riprendono la filosofia progettuale inaugurata con gli ultimi modelli della gamma: linee sportive dominano il profilo, con nuove potenze laterali in cristallo a poppa e a centro barca. Notevole è la presenza del teak, che dalla spiaggetta di poppa è ripreso sulla curvatura del portellone, sui camminamenti e sulle scale di accesso al flybridge, fino a rivestire la plancia di comando esterna. Ferretti Yachts 1000, inoltre, per la prima volta nella storia del brand, presenta un largo utilizzo del carbonio: tutta la sovrastruttura, incluso l’hard top, sarà realizzata con questo materiale.

"Ammiraglia del brand, Ferretti Yachts 1000 si fa paladina di un nuovo linguaggio con forme ancora più essenziali e pulite capaci di donare all'imbarcazione un aspetto forte, spontaneo ed elegante caratterizzato da una silhouette estremamente fresca e dinamica. La barca introduce un nuovo concetto di flusso a bordo volto a diventare un elemento iconico per le grandi di gamma. Disegnata con un occhio rivolto al futuro, il nuovo progetto si pone come ulteriore evoluzione per il fedele cliente Ferretti Yachts" ha dichiarato l’arch. Filippo Salvetti sul progetto della nuova ammiraglia.

Il design degli interni risulta elegante e moderno pur rispettando la tradizione nautica insita nel DNA di Ferretti Yachts. La versatilità degli interni si traduce in un layout modulare che lascia all’armatore ampia scelta di interpretare la propria esperienza di vita a bordo. Il senso dell’abitare diventa prevalente. Il rapporto con l’ambiente circostante è valorizzato dalle grandi vetrate a tutta altezza che enfatizzano il contatto con il mare filtrando tanta luce naturale, i mobili freestanding trasmettono sensazione di leggerezza, le curve dei dettagli geometrici denotano uno stile senza tempo. Il legno, declinato in varie essenze sapientemente abbinate, è il materiale preponderante, ma la sensazione è quella di un equilibrio perfetto di materiali, in cui rivestimenti pregiati e tessuti offrono un piacevole senso di morbidezza, calore e comfort, contrastati dalla lucentezza di marmi e cristalli. Ogni dettaglio comunica eccellenza e al contempo sobrietà, ogni area accoglie l’armatore e i suoi ospiti emozionandoli con scelte formali non riconducibili a tendenze attuali ma in grado di fissare l’attimo in cui sono state create. Carattere distintivo del percorso intrapreso con il nuovo studio Ideaeitalia è la possibilità di scegliere tra due mood di interior: uno classico, dai toni morbidi, tradizionali e dai contrasti leggeri, e uno contemporaneo, ispirato a dettagli più urbani e moderni con colori decisi, a conferma di uno stile italiano in dialogo disteso con l’internazionalità.

Ferretti Yachts 1000 reinterpreta il concetto di poppa: 40 m2 di spazi vivibili, al pari di un superyacht. Un vero beach club dove la spiaggetta e il pozzetto sono in comunicazione diretta creando un’area benessere aperta e a contatto con il mare e regalando una nuova avventura all’armatore che può viverla a suo piacimento e godere di un’apertura conviviale senza precedenti. Un concept rivoluzionario prevede la comoda risalita quando la spiaggetta è sott’acqua con 3 gradini per lato che si aprono con l’abbassarsi della plancetta, attraverso il prolungamento delle scale dal pozzetto. Questo progetto, sviluppato interamente dalla Direzione Engineering, è un brevetto di Ferretti Group. Il garage può ospitare un tender Williams Sportjet 445, una moto d’acqua e perfino 2 Seabob, ed è possibile accedervi anche per mezzo di un accesso indipendente collocato a dritta. Il pozzetto è una grande area delimitata a poppa da una balconata in cristallo e acciaio, ed è arredato con due comodi divani e un tavolo centrale trasformabile in un coffee table o tavolo pranzo. Questa zona, che può essere ulteriormente arricchita con altri elementi freestanding, consente di esaltare l’esperienza in rada, essendo priva di elementi architettonici che ostacolano il contatto diretto con l’ambiente circostante.



La distribuzione dei flussi a bordo è stata reinterpretata in maniera innovativa: dal pozzetto si accede al flybridge tramite due scalinate, da cui si può raggiungere la prua, che resta quindi un’area di totale privacy. Entrambi i camminamenti laterali del ponte principale immettono agli interni da cui si può accedere facilmente alla plancia di comando rialzata e di nuovo al fly e a prua, facilitando la circolazione indipendente dell’armatore, dei suoi ospiti e dell’equipaggio.

Il concetto di spazio e di ergonomia viene affrontato in modo ideale proponendo un ampio salone affacciato direttamente sul mare, una cucina mai vista su uno yacht di queste dimensioni e una cabina armatoriale unica nel suo genere. Le grandi vetrate a tutt’altezza nel salone del ponte principale sono apribili su richiesta su entrambi i lati e, insieme alla porta vetrata di accesso, contribuiscono a creare un effetto di continuità tra interni ed esterni, donando la sensazione di una terrazza sul mare.

Fiore all’occhiello di questo progetto è poi la cucina multifunzionale, progettata per soddisfare i gusti dell’armatore più esigente. Grande ben 10m2, è fornita di ogni accessorio. Può essere messa in comunicazione con la zona pranzo tramite una parete apribile elettricamente che rivela un bancone bar. Arricchisce la proposta la disponibilità di una zona laundry e storage accanto alla cucina, da cui si accede ai locali equipaggio, composti da ampia cabina comandante e due cabine doppie, per accomodare 5 membri. Queste soluzioni confermano il sapore internazionale del progetto, che soddisfa i diversi mercati e le diverse esigenze di vita a bordo, rendendo Ferretti Yachts 1000 perfetto per crociere in famiglia o come imbarcazione per il charter. Il layout standard prevede per l’area ospiti cinque cabine, di cui una suite armatoriale sul ponte principale e quattro cabine matrimoniali di analoghe e generose dimensioni sul ponte inferiore. Le due cabine di prua avranno la possibilità di avere letti separabili. L’armatore può comodamente soggiornare nel suo appartamento privato dotato di ogni comfort, in cui l’ampio bagno a tutto baglio è una perla di manifattura e bellezza che coniuga marmi e legni alla perfezione. Gli ambienti del ponte inferiore sono studiati in modo intelligente e razionale, e con un prezioso bilanciamento di materiali.

Ferretti Yachts 1000 con una coppia di propulsori MTU 16V 2000 M96L dalla potenza di 2638 mhp (optional), raggiunge i 28 nodi di velocità massima e 24 nodi di velocità di crociera (dati preliminari). Il nuovo yacht è inoltre dotato su richiesta di stabilizzazione giroscopica combinata alle pinne stabilizzatrici, per garantire il massimo comfort e silenziosità durante la sosta in rada e in navigazione. Ferretti Yachts 1000 rientra nella categoria delle imbarcazioni da diporto a certificazione CE.