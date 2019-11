Al via la manutenzione straordinaria di via Circonvallazione Occidentale

Inizierà nelle prime ore del mattino di lunedì 10 novembre, intorno alle 5.30, l’intervento di manutenzione straordinaria di via Circonvallazione Occidentale, nel tratto da via Fracassi alla rotatoria di Via Valturio. I lavori di asfaltatura, che salvo maltempo si concluderanno nell’arco di due giorni, partiranno dall’incrocio con via Valturio nel momento di minor traffico, per poi procedere nel restante tratto, garantendo comunque il senso unico alternato in modo da creare il minor impatto possibile sulla circolazione. E’ comunque consigliabile, quando possibile, scegliere percorsi alternativi.

