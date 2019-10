Al via la seconda fase di Garanzia Giovani e bando triennale da 4 milioni legato alla YoungERcard

La Regione investe sui giovani emiliano romagnoli. Al via in Emilia-Romagna la seconda fase di Garanzia Giovani da un lato e bando triennale da 4 milioni di euro e iniziative legate alla YoungERcard dall’altro. “Si tratta di una pronta risposta ai tanti appelli che ogni giorno anche i giovani riminesi fanno, al fine di ottenere nuove competenze e opportunità nel loro percorso di crescita formativa e professionale”. Questo il commento del consigliere regionale Nadia Rossi.

“Tra le politiche giovanili che la Regione sostiene vi è infatti la nuova fase di Garanzia Giovani, il programma dell’Unione europea per assicurare ai ragazzi e alle ragazze che non studiano e non lavorano opportunità di acquisire nuove competenze e di entrare nel mercato del lavoro. – spiega Rossi – In Emilia-Romagna vengono messi a disposizione 25 milioni di euro per il biennio 2019/2020, destinati ai giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni. Questa nuova fase del programma si fonda sul coinvolgimento della Rete Attiva per il Lavoro, pertanto di soggetti privati accreditati chiamati a garantire ai giovani che si iscrivono al programma la possibilità di costruire percorsi individuali di crescita che li accompagnino nella ricerca di un lavoro”.

Ma non finisce qui, la Regione investe in spazi e servizi con un bando triennale da 4 milioni di euro e iniziative legate alla YoungERcard. “Sono 205 i progetti approvati per il triennio, 25 le nuove strutture previste, su un centinaio di interventi di riqualificazione che interesseranno gli spazi presenti in Emilia-Romagna. – prosegue il consigliere regionale riminese – Grazie al bando nell’area territoriale di Rimini arriveranno per il triennio 2019-2021 circa 248.300 euro destinati a finanziare progetti per le giovani generazioni e interventi per lo sviluppo e la qualificazione di spazi che prevedono l’acquisto di dotazioni tecnologiche, piccoli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi, il miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, l’apertura o la ristrutturazione dei locali”.