Al via lo smontaggio degli allestimenti della Primavera del Giro

Comincerà lunedì lo smontaggio degli allestimenti della Primavera del Giro, le scenografie urbane che hanno accompagnato due mesi di appuntamenti inaugurati con la Pasqua e che hanno avuto nel cuore la tappa del Giro d’Italia. A partire da lunedì le sfere e i cerchi fucsia protagonisti di migliaia di foto e selfie su Facebook e Instagram lasceranno il posto all’estate e a un palinsesto di eventi ricchissimo che comincia proprio la prossima settimana con CinèMax e le giornate dedicate al cinema.

Al fine di recare il minor disagio possibile si comunica che i lavori cominceranno inviale Dante con la rimozione dei cerchi e delle americane che sorreggono l’installazione, con prosecuzione nella giornata di martedì. Mercoledì e giovedì ci si trasferisce per lo smontaggio di americane e sfere in viale Ceccarini.

Resterà invece per l’estate sul ponte del portocanale il Trofeo Senza Fine come icona e racconto di un avvenimento storico per la città, mentre le maxi-biglie con le figurine Panini dei ciclisti troveranno una nuova collocazione che si sta individuando in questi giorni in collaborazione con il Consorzio Bike Hotel.

Per quanto riguarda i pois colorati disegnati a terra non c’è invece la necessità urgente della rimozione poiché non si tratta di installazioni strutturali che hanno un impatto e un costo ma di semplice arredo gradevole e apprezzato, che potrà essere eliminato prossimamente evitando di operare con macchinari e pulitrici sui viali nel periodo di maggior afflusso turistico.