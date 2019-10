Al volante con la patente revocata, per il recidivo scatta la denuncia

Il fatto che la patente gli fosse stata revocata, dopo aver "bruciato" tutti i punti, non è stato un problema per un 60enne bellariese che nonostante questo continuava a guidare tranquillamente. Per ben due volte, infatti, gli agenti della Municipale lo hanno beccato al volante l'ultima delle quali pochi giorni fa. Incappato in un controllo stradale, al momento di essere identificato è emerso che il 60enne non avrebbe mai dovuto trovarsi alla guida. Questa volta per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.