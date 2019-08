Albe in controluce, una folla per i concerti in spiaggia al sorgere del sole

Terzo appuntamento questa mattina per Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione. Protagonista in riva al mare la balena bianca di Herman Melville, Moby Dick, uno spettacolo per i duecento anni dalla nascita di uno dei più grandi autori che hanno narrato il mare e il suo mistero. Il racconto è andato in scena grazie a Daniela Giovanetti – attrice - voce narrante, e Norina Angelini - interprete di musica classica e contemporanea- organo e voce, per la regia di Alessandro Di Murro.