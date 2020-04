Albergatori passeggiano virtualmente tra viti e cantine con Collimare 2.0

Gli albergatori degusteranno i vini “passeggiando” virtualmente tra le viti e le cantine della Strada dei Sapori dei Colli di Rimini. L’appuntamento è per il 2 aprile alle 9.30 quando, grazie a Collimare 2.0, gli albergatori saranno chiamati a collegarsi con i calici in mano. Collimare 2.0 quindi si sposta online per la giornata conclusiva del secondo momento formativo per albergatori organizzata in collaborazione con Federalberghi di Rimini e Riccione, con il contributo di RivieraBanca. La versione online del progetto nasce dal pensiero "Inizia a gustare la Romagna mentre qui ci prepariamo ancora meglio per accogliervi presto”. Marco Volpe, consulente di marketing turistico e socio di Edita, conclude il ciclo di interventi "davanti" a 38 albergatori della Romagna che lo seguiranno da casa. Gli albergatori seguiranno la lezione e la presentazione dell'azienda agricola “Valle delle Lepri” di Coriano che questa volta li accoglierà sostituendo la passeggiata tra le vite e negli ambienti della cantina, con una "visita virtuale in diretta".

Per la prima volta sarà possibile vivere una degustazione dei vini della cantina in modalità "video party" con le bottiglie che in questi giorni hanno raggiunto direttamente le case degli albergatori e che si preparano ad assaggiarli sotto la guida "live" dei produttori. Si tratta di un modo nuovo di incontrarsi. Un nuovo stimolo agli albergatori per proporre anche ai loro ospiti, che in questo momento non possono raggiungere la Romagna, un contatto "enogastronomico" per stimolare il ricordo ed attivare la nostalgia di una terra votata per accogliere con tanti piccoli gesti, dal sapore quotidiano.