Albero crolla sulle auto in sosta, strada chiusa per rimuovere la pianta

Momenti di paura, nella mattinata di venerdì, in via Vega a Rimini dove un grosso pino è crollato sulla strada travolgendo le auto in sosta. L'allarme è scattato intorno alle 8.45 quando, molto probabilmente per il temporale che si è abbattuto sulla città, il terreno ha ceduto per il peso della pianta che si è piegata a terra. In quel momento, fortunatamente, nessun pedone o veicolo transitava lungo la strada ma ad essere colpite sono state le auto parcheggiate rimaste danneggiate. Via Vega è stata chiusa e, al momento, i vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'area.

