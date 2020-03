Alberta Ferretti annulla la sfilata a Rimini: "E' un atto di responsabilità, è un'emergenza mondiale"

A fronte dell’attuale scenario legato al Covid-19, il Gruppo Aeffe ha deciso di annullare la sfilata Resort 2021 di Alberta Ferretti, prevista per venerdì 22 maggio a Rimini.

"Mi unisco alla voce di altri stilisti che come me hanno deciso di sospendere i propri eventi come atto di responsabilità e rispetto in un momento di emergenza mondiale. Esprimo la mia solidarietà verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla situazione attuale e verso l’Italia intera che in questi giorni sta vivendo un momento così difficile".