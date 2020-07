Alcol ai minori, liti e assembramenti: il Questore dispone la chiusura della Baia Imperiale

Il questore di Pesaro Urbino Michele Todisco ha disposto la chiusura per 10 giorni della Baia Imperiale di Gabicce, una delle più grandi discoteche della riviera adriatica, sospendendo a partire da venerdì la licenza di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio del locale. La stretta dopo la notte brava tra il 4 e il 5 luglio, quando cinque minorenni di Modena sono finiti all'ospedale per abuso di alcol mentre uno aveva anche una ferita lacero-contusa alla testa rimediata in una lite con una banda di giovanissimi albanesi. Il gruppo di emiliani avrebbe fatto incetta di bevande tra cui champagne e vodka acquistati nel locale, altri tre sono stati sorpresi all'esterno con un maggiorenne mentre bevevano un cocktail improvvisato a base di Lemonsoda e vodka, bevande sempre provenienti dal bar della Baia. In più, le pattuglie in servizio quella notte, carabinieri e polizia locale, hanno notato file di ragazzi all'ingresso senza mascherina e senza il distanziamento previsto dalle norme anticontagio. Circa 2.000 i giovani che quella notte sono arrivati alla discoteca, anche in treno.

