Alcol sulle strade, nel fine settimana 10 automobilisti danno l'addio alla patente

Fine settimana di controlli sulle strade per i carabinieri della Compagnia di Rimini che, armati di etilometro, hanno lavorato per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. In particolare sono stati 10 gli automobilisti che, pizzicati con un tasso al di sopra dei limiti di legge, hanno dovuto dare l'addio alla patente. Nel dettaglio, per 7 di questi pizzicati con un livello superiore a 0,8 g/l è arrivata anche la denuncia a piede libero. In totale, durante il week end, sono stati effettuati 16 posti di controllo che hanno visto fermare 63 mezzi ed identificare 94 persone. Per due di queste, trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, è arrivata la segnalazione in Prefettura come assuntore.