All’Aquafan di Riccione inaugurato il nuovo Burgerfan

Un taglio del nastro speciale, quello che si è svolto questa mattina all’Aquafan di Riccione. Nella zona a fianco del Walky Cup è nato il nuovo punto di ristorazione veloce ‘Burgerfan’, nuova meta per target diversi, per gli amanti di prodotti e ingredienti di qualità. In un’atmosfera friendly, Burgerfan propone in oltre 1200 metri quadrati di locale (200 di cucina e laboratori, insieme ad altri 1000 mq d’area esterna) svariati tipi di hamburger, prodotti a base di pollo (nuggets, alette, ecc) e patatine con diversi tagli. Nei prossimi giorni verrà arricchita l’offerta con hamburger XXL, fino a 200 grammi, per i veri appassionati.

Per chi ricerca regimi alimentari che prediligono un approccio ‘green’ e ‘vegan’, Burgerfan offre menù veggie, burger vegetariani e maxi burger alle verdure. Immancabili le insalatone, i soft ice e una linea di cibi senza glutine per celiaci. Menù speciali anche per i più piccoli con in abbinato gadget esclusivi del gruppo Costa. Dal pane alle salse, tutto è stato rigorosamente ricercato nel settore food&beverage che opera da anni con il parco. Tra i fornitori di Burgerfan: Carni Inalca gruppo Cremonini, Patate McCain, tutti i prodotti a base di pollo certificati AIA, Jacquet, Soft Ice Natfood.

Burgerfan è nato da un’idea del gruppo Costa Edutainment Polo Romagna. La parte progettuale è stata seguita dall’azienda Gifar, nello specifico dal geometra Ignazio Ronchi, che segue la progettazione dei punti ristoro del parco da oltre vent’anni. “Poter inaugurare un locale tutto nostro è motivo d’orgoglio – dichiara Patrizia Leardini, direttore Costa Edutainment Polo Adriatico _ Importantissima è la continua collaborazione che portiamo avanti con tutto il territorio, e con le realtà locali. I ringraziamenti vanno al team progettuale, a tutto lo staff del settore food e al nostro ufficio grafico. Abbiamo ideato e creato un nuovo brand. L’intento è di poterlo esportare anche negli altri parchi del nostro gruppo”.