All'Aquafan i campioni d'Italia nerazzurri festeggiano la vittoria

L'Inter è sempre di casa all’Aquafan di Riccione. Dopo le scivolate di Marco Materazzi nel 2011, e con altri compagni nerazzurri nel 2007 per festeggiare lo scudetto, nei giorni scorsi il parco si è tinto di nerazzurro ancora una volta. La squadra Under 17 si è scatenata dentro il Black Hole e all’Extreme, immancabile la discesa adrenalinica del Kamikaze e quella dallo Strizzacool. La squadra, formata da una trentina di giocatori, in questi giorni si trova in Romagna per le sfide del Campionato Nazionale Under 17 serie A e B. L'Inter U17 si è confermata campione d'Italia per l'ottava volta. Allo stadio Benelli di Ravenna i nerazzurri hanno battuto nei giorni scorsi i giallorossi con una splendida tripletta di Sebastiano Esposito. Per il Settore Giovanile, alla sesta finale scudetto della stagione, si tratta del 55° titolo complessivo. Mister Andrea Zanchetta, dopo quello del 2016-2017, vince il suo secondo campionato in nerazzurro. “Dopo la bella vittoria, ci siamo voluti regalare un po’ di relax in Aquafan _ dice il mister _ Non potevamo non venire qui, l’Inter è di casa nel parco acquatico di Riccione. I ragazzi scalpitano per andare sugli scivoli, ogni anno è una grande festa”.