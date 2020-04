All'Infermi nato un bimbo da madre positiva al coronavirus

Un fiocco azzurro speciale all'Infermi di Rimini. Festeggiato ancora di più rispetto agliu altri. E' infatti nato lo scorso venerdì un bimbo da una mamma positiva al Coronavirus. Il piccolo sta bene, pesa circa quattro chili, ed è al sicuro in una stanza insieme alla madre, isolati dagli altri pazienti in via precauzionale. La madre aveva sintomi lievi, non era ricovertata in ospedale ed eè arrivata solo al momento del travaglio. Il aprto non ha avuto complicazioni ed è stato eseguito con tutti i dispositivi di sicurezza. Adesso la mamma può allattare il neonato al seno con specifiche precauzioni, fra cui indossare la mascherina.

L’ospedale di Rimini è pronto per affrontare casi di parto con pazienti positive al Covid-19 e ha predisposto una sala parto dedicata e personale preparato ad hoc. Questo non sarà l'unico caso eprché ci sono altre donne seguite dall'Infermi.