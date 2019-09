Alla Chiesa della Colonnella rischia di cadere una vetrata di un quintale, l'allarme di un fedele

Attimi di paura domenica, poco prima della messa. Un parrocchiano stava per entrare insieme a suo figlio nella chiesa di Santa Maria Annunziata, alla Colonnella, quando si è accorto che la vetrata, a un'altezza di circa 15 metri era in bilico. Il finestrone che si affaccia sulla Flaminia si era infatti scardinato a causa del forte vento dei giorni precedenti e stava per cadere, un’anta di circa un quintale.

Grazie all'attenzione del fedele è stato evitato il peggio, la strada è molto trafficata così come sul marcipiede è un continuo via vai. Il parroco don Concetto Reveruzzi ha chiamato i vigili del fuoco dopo un’ora di lavoro sono riusciti a mettere in sicurezza l'edificio.