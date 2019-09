Alla Giornata del dono un'amichevole per sostenere le donne vittime di violenza

Domenica pomeriggio la Omag ha sfidato in casa, al PalaMarignano, il Montale nell’ambito delle iniziative per la Giornata del Dono; un’occasione per celebrare il mondo dell’Associazionismo e del volontariato marignanese, con un intento benefico, quello di sostenere interventi per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione, gestita da Mondo Donna onlus, nell’acquisto di beni di prima necessità per le donne vittime di violenza e per preservare il diritto all’infanzia dei bambini ospitati. Anche la Omag ha aderito con entusiasmo a questa causa, regalando ai suoi tifosi, in un palazzetto gremito, una prestazione corale e convincente, nella quarta e penultima uscita precampionato: le padrone di casa vincono per 4-1 le Modenesi prive del forte opposto Luketic ferma per problemi muscolari. Coach Saja si affida all’ormai abituale sestetto titolare per i primi tre set, poi schiera la “panca” per il quarto.

Il primo set punti è molto equilibrato con la Omag che rosicchia il break decisivo nel finale per concludere (25-23). Nel set successivo reagiscono le Modenesi e con una prestazione maiuscola di Brina intascano il set e rimettono in equilibrio il match. (25-19). Nel terzo set Saguatti e compagne allungano subito mettendo in seria difficoltà la ricezione avversaria e portano a casa il set senza difficoltà. (25-14). Nel quarto set le modenesi partono in sordina ed allungano (5-8), ma la reazione della Omag è immediata: le ragazze ritrovano la lucidità ed in rimonta si aggiudicano il set (25-22). Nel quarto parziale anche le seconde linee non sono da meno e dimostrano tutto il loro valore aggiudicandosi il set. (25-23)

Presente all’iniziativa l’Amministrazione comunale ed anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, che afferma: “Oggi ho avuto il piacere di condividere con gli amministratori ed i cittadini di San Giovanni in Marignano la Giornata del dono. I proventi dell'amichevole di Volley femminile di A2 tra Omag e Montale andranno a Mondo Donna Onlus per arredi e materiale utile alle donne vittime di violenza e ai minori accolti nella Casa Rifugio del Distretto di Riccione. Un bellissimo momento in cui sport e valori sociali si incontrano per fare del bene. Complimenti al Comune di San Giovanni, a tutte le associazioni, ai dirigenti e agli sponsor tutti presenti”.