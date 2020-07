Allarme baby gang, tre minorenni denunciano: "Ci hanno rapinato con un taser"

Vacanza a Riccione da paura per tre ragazzini di Varese, tutti tra i 17 e i 18 anni, rapinati nella notte tra martedì e mercoledì da una baby gang di nordafricani. I giovani turisti, attorno alla mezzanotte, si trovavano in viale Ceccarini quando secondo il loro racconto sono stati accerchiati da un gruppo di quattro stranieri anche loro giovanissimi. I varesini hanno poi spiegato ai carabinieri che uno dei magrebini ha estratto dalla tasca quello che aveva tutte le sembianze di un taser e sotto la minaccia dell'arma li ha costretti a svuotare le tasche. Un bottino particolarmente misero, poco più di 30 euro in tutto, ottenuto il quale la baby gang si è dileguata lungo le strade laterali mentre i turisti hanno dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. Le ricerche sono partite immediatamente ma non hanno portato risultati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.