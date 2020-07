Allestita sul primo tratto di nuovo lungomare la nuova "isola del benessere”

Un sopralluogo al Parco del Mare, da piazzale Kennedy dove si sta concludendo l’intervento inserito nel Psbo, a Viserba e Torre Pedrera, dove le opere di rigenerazione urbana hanno cominciato a trasformare il waterfront. E’ l’intenso programma che attende il presidente Stefano Bonaccini e l’intera Giunta regionale che domani, venerdì 17 luglio, trascorreranno l’intera giornata sul territorio. Nel pomeriggio è prevista la visita a Rimini, con una serie di sopralluoghi che interesseranno i cantieri del Psbo di Piazzale Kennedy – con la visita alla vasca di laminazione e al Belvedere in fase di conclusione - e del Parco del Mare, progetto co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e che a breve riconsegnerà alla città e i turisti i primi chilometri di lungomare rinaturalizzato, con passeggiate in legno, aree verdi e spazi dedicati al wellness. E’ infatti in fase di allestimento sul primo tratto del Parco del mare la nuova “isola del benessere”, frutto della partnership che il Comune di Rimini ha stretto con Technogym, eccellenza romagnola leader a livello mondiale nel settore del fitness e del wellness.

Nello specifico l’azienda ha installato in anteprima mondiale la propria soluzione Outdoor Training, un innovativo sistema di allenamento studiato per l’esterno che permetterà a tutti – a prescindere dall’età e dal livello di forma fisica – di effettuare esercizi di tonificazione e stretching. A partire da venerdì l’area sarà presidiata dagli studenti della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Bologna – Campus di Rimini, che saranno a disposizione di cittadini e turisti per guidarli attraverso le numerose opzioni di esercizio e per diffondere la cultura del Wellness Lifestyle. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Wellness Valley promosso da Nerio Alessandri, che mira a creare in Romagna il primo distretto del benessere e della qualità della vita al mondo, con impatti positivi sul territorio sia dal punto di vista economico e turistico sia dal punto di vista sociale e della salute dei cittadini.

Dopo il sopralluogo al primo tratto del Lungomare sud, la Giunta regionale si sposterà a Viserba e a Torre Pedrera, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera di riqualificazione in corso. La tappa riminese della Giunta si concluderà al Teatro Galli, dove è previsto l’incontro con le categorie economiche.