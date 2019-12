Alpini, inaugurata la mostra "Noi della Bolognese - Romagnola"

Rimini è pronta per ospitare i Capigruppo e Presidenti di Sezione dell’Associazione nazionale Alpini e questo pomeriggio si è inaugurata la mostra "Noi della Bolognese - Romagnola" sulla storia della sezione negli spazi del Museo della Città di Rimini di via Tonini. Un prologo alla presenza dell'assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia in attesa della sfilata di domenica che concluderà una tre giorni dell'Associazione nazionale alpini nella città malatestiana. Sabato, all'Rds Stadium, ci sarà l’incontro nazionale dell’associazione sul tema “Futuro associativo – i prossimi 100 anni” che precederà la sfilata programmata domenica che avrà inizio alle 10 con l’alzabandiera e, di seguito, la sfilata per le vie del centro storico della città. Un grande prologo dell’appuntamento programmato l’anno prossimo quando, dal 7 al 10 maggio, nella nostra città si svolgerà la 93a Adunata nazionale degli Alpini durante la quale sfileranno oltre 100mila alpini accompagnati da alcune centinaia di migliaia di persone al seguito.