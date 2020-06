Alzheimer, l'omicidio di via Coletti: "Una tragedia, non ci è stata data la possibilità di aiutarli"

"Rimini, Allarme Alzheimer, il vicesindaco Lisi: "In provincia 1.200 nuovi casi ogni anno"

"Proviamo un grande dispiacere per quello che è accaduto e per non avere avuto la possibilità di aiutare questa famiglia". Sono parole di commozione e dolore quelle di Gloria Lisi, vicesindaco e assessore con deleghe alla Famiglia, welfare e protezione sociale, nel commentare la tragedia avvenuta lunedì in via Coletti. Un dramma familiare che ha visto protagonista un'aziana coppia, con la moglie 77enne malata di alzheimer e il coniuge di 75 anni. Il marito l'ha uccisa e ha cercato di togliersi la vita, ma è stato salvato per miracolo grazie all'intervento della badante.

"Purtroppo questo caso non era conosciuto dai servizi sociali, non è possibile conoscere tutti i cittadini. Questa famiglia non ha chiesto aiuto e lo dico nel pieno rispetto della libertà che ogni persona ha di chiedere o meno un sostegno. Resta comunque il grande rammarico per non essere stati messi nella condizioni di poterli aiutare".

Una tragedia che apre di nuovo una finestra sulle difficoltà e i disagi che vivono tante famiglie di parenti con demenze senili. Proprio a settembre Gloria Lisi aveva lanciato un appello sulla necessità di avere più risorse per aiutare malati e familiari. "A Rimini e provincia sono seguiti seimila pazienti e ci sono 1.200 casi ogni anno di Alzheimer, una condizione patologica che solo recentemente, in Italia, è stata affrontata nella sua specificità. Un numero che andrebbe moltiplicato per tre, coinvolgendo i nuclei familiari, dove la classica famiglia diventa la prima badante, in gergo tecnico caregiver. Parto da questi numeri crudi per dare il senso e la dimensione di una delle patologie simbolo della senilità".

Lisi evidenzia come Comune di Rimini e distretto di Rimini nord, solo negli ultimi due anni, "abbiamo incontrato e assistito più di mille tra anziani fragili con demenza, famigliari e caregivers. Abbiamo aperto sportelli dedicati nei servizi territoriali, anche nelle zone più periferiche, promosso azioni di conoscenza e sensibilizzazione, sostegno psicologico, gruppi di stimolazione cognitiva. Sono progetti nati dalla stretta sinergia con le associazioni di familiari, una serie composita di gruppi di volontariato che oggi costituisce un fondamentale presidio e una rete di protezione per i malati e le famiglie. Abbiamo ricevuto premi europei per alcune sperimentazioni, come l’Amarcord Cafè (All’Istituto Valloni), dove facciamo dialogare tra loro chi soffre di questi problemi, o i punti di incontro insieme ai famigliari. Figure di rilevanza nazionale come il dott. De Carolis della nostra Ausl o il Prof. Rabih Chattat dell’Università di Bologna formano i nostri operatori e qualificano interventi territoriali presi ad esempio a livello internazionale. Eppure non basta, perchè il bisogno aumenta, ma non sempre le risorse per sostenere a medio e lungo termini questi servizi che danno profondità e completezza a quelli sanitari".

L'assessore Lisi sottolinea anche come, secondo recenti studi, "nel 2050 metà della popolazione avrà malattie senili e l'altrà metà di occuperà delle cure. E' molto importante quindi investire in tecniche innovative di prevenzione della demenza, ma anche sulla qualità della vita degli anziani, e questa è una delle sfide della nostra società".

