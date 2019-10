Amazon a Santarcangelo, il colosso dell'e-commerce ha aperto i battenti

L'attesa è finita. Il colosso dell'e-commerce Amazon ha aperto i battenti a Santarcangelo di Romagna da alcune settimane. Il nuovo deposito di smistamento è operativo a tutti gli effetti, non sta ancora lavorando a pieno regime, ma è solo questione di tempo. A pieno regime, il deposito di smistamento da 7.700 mq occuperà circa 120 dipendenti a tempo indeterminato tra operatori di magazzino Amazon e gli autisti dei fornitori di servizi di consegna.

Lo spazio verrà presentato ufficialmente giovedì mattina alla stampa e agli operatori di settore, alla presenza del sindaco di Santarcangelo Alice Parma, del responsabile del Centro e Sud Italia per Amazon Logistics Sergio Panico, e di Philippe Arfi, responsabile di Goodman per il Sud Europa.

Amazon a Santarcangelo, conto alla rovescia per l'apertura a settembre. LE FOTO

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento a Santarcangelo di Romagna, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai”.“