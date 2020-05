Ambiente: "Bonus bici e nuovi incentivi per i Comuni", la richiesta della Lega

“Nuovi incentivi per i Comuni che si sono impegnati ad adottare politiche e misure importanti dal punto di vista ambientale”. Lo chiede, con una interrogazione alla Giunta, il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi. "In seguito al bonus mobilità istituito dal Ministero dell'ambiente, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di lanciare il progetto “Bike to work”, stanziando 3,3 milioni di euro per incentivare l’uso della bicicletta. Si tratta – ha aggiunto Montevecchi – di risorse regionali messe a disposizione per i 30 comuni firmatari del Pair (Piano Aria Integrato Regionale). Oltre alle misure già messe in campo, vogliamo sapere che se la Giunta regionale intenda stanziare ulteriori risorse in merito al “Bonus bici”, introducendo incentivi anche per tutti quei comuni che si sono impegnati ad adottare politiche e misure importanti dal punto di vista ambientale" ha concluso Montevecchi.

