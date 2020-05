Amianto e carta catramata, a Coriano abbandonati rifiuti pericolosi sulle rive del Marano

Su segnalazione del Comune di Coriano, delle Gev (Guardie ecologiche volonatrie) e dei Carabinieri Forestali, sono state ripulite mercoledì numerose zone demaniali sulle rive del fiume Marano dove erano stati abbandonati rifiuti ingombranti e pericolosi, tra cui amianto e carta catramata. I controlli saranno sempre più serrati per individuare chi, senza vergogna e coscienza, abbandona in un ambiente naturale così bello e a disposizione di tutti, materiali pericolosi e dannosi per l'ambiente.

Il Comune ricorda che "l'ambiente è di tutti e i costi per la pulizia delle aree demaniali e pubbliche vengono spalmati dal gestore Hera su tutti i contribuenti. Per il controllo ambientale e tutela del territorio, l’amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) fino al 31 dicembre 2021".

"L’attività svolta dal corpo delle GEV sul territorio del comune di Coriano è molto importante, nel corso del 2019 sono state effettuate 292 ore di servizi da oltre 200 guardie, percorrendo quasi 4500 km. Sono stati effettuati 3 verbali di sopralluogo e rilievo illecito e un verbale di accertata violazione - spiega l'assessore Anna Pazzaglia - Gli interventi sono stati effettuati su segnalazioni dell’assessorato all’ambiente, di privati cittadini e nell’ambito delle attività proprie delle guardie ecologiche. Chiediamo pertanto massima collaborazione nel segnalare, anche con fotografie, chi non rispetta l'ambiente e crea un danno a tutta la comunità".

La mail delle guardie ecologiche a cui poter segnalare è: corpogevrimini@gmail.com.

