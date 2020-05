Anche Bellaria si "tinge" di blu: "Un grande messaggio in vista della stagione turistica"

E’ arrivata giovedì mattina l’ufficialità: la Città di Bellaria Igea Marina potrà fregiarsi per questo 2020, dodicesimo anno consecutivo, della Bandiera Blu. Riconoscimento conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) in un’apposita diretta Facebook che, viste le misure anti contagio vigenti, ha ospitato la cerimonia che tradizionalmente ha sede al CNR di Roma. Invariato il valore di un riconoscimento che nasce dalla valutazione di una serie di indicatori: dalle condizioni delle acque di balneazione, che devono mantenere standard eccellenti di qualità, all’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, dalla quota e la capillarità della raccolta differenziata alla corretta gestione dei rifiuti pericolosi. A questo si aggiungono tra le altre la presenza di ampie aree pedonali, arredo urbano curato e piste ciclabili, aree verdi e tutto l’insieme di servizi balneari garantiti nelle spiagge, compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti.



Così l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli: “La Bandiera Blu 2020 rappresenta una gratifica per tutta la città e premia le politiche ambientali a cui, in questo primo anno di Amministrazione, abbiamo voluto dare continuità attraverso azioni concrete in ottica di sostenibilità, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di gas serra e contenimento dei costi per l’energia. Dodici anni che rendono forte il legame tra Bandiera Blu e Bellaria Igea Marina, una tradizione che non deve indurre a darla per scontata: è un riconoscimento che costruiamo giorno per giorno e che va alimentato con il senso civico ed il rispetto ambientale di tutti noi.”



Istituita nel 1987, la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato in decine di paesi di tutto il mondo, con il supporto di due agenzie ONU, l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e l’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo).



“Un riconoscimento che, oggi più che mai, impreziosisce anche la proposta della città in chiave turistica: certamente per quel che rappresenta in fatto di qualità dei luoghi, ma anche perché prodotto di un sistema città in cui ogni componente, ogni operatore, fa la sua parte per offrire ai suoi ospiti luoghi vivibili e attrezzati”, sottolinea l’Assessore al Turismo Bruno Galli. “In questo momento in cui tutti siamo chiamati a rimboccarci le maniche, la Bandiera Blu 2020 è una buona notizia per il futuro turistico, anche quello più immediato, di Bellaria Igea Marina ed un messaggio per chi ci vorrà scegliere quale meta delle proprie vacanze: siamo una città sicura e vivibile e saremo pronti ad accogliere al meglio.”

