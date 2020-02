Anche la giustizia si ferma, sospese le udienze in tribunale

Niente processi e uffici aperti solo con presidi per atti indifferibili ed urgenti fino al 29 febbraio. La giustizia si ferma per il Coronavirus e, il Tribunale di Rimini, ha disposto il rinvio di tutte le udienze ordinarie civili e penali, salvo le indifferibili. La decisione è stata presa dal Presidente del Tribunale di Rimini dottoressa Miconi che, pur in assenza al momento di indicazioni Ministeriali, dopo aver conferito con il Presidente dell'Ordine degli avvocati Roberto Brancaleoni si è risolta per la sospensione.