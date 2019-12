Anche un'azienda riminese protesta a Montecitorio contro la Plastic e la Sugar tax

Oltre 200 tra operai, manager, dipendenti e imprenditori dell’industria delle bevande analcoliche hanno manifestato mercoledì mattina davanti a Montecitorio la loro contrarietà verso due tasse che penalizzano chi produce, determinano la contrazione delle vendite, allontanano gli investimenti e mettono quindi a rischio 5mila posti di lavoro. Presente anche Cedral Tassoni

“L’introduzione della cosiddetta Sugar Tax non è condivisibile: il nostro paese registra il minor tasso di zucchero nelle bibite ed è fra i minori consumatori pro capite al mondo. Stessa contrarietà verso la plastic tax che in Italia viene largamente riciclata. – afferma Massimo Ambrosini, CEO La Galvanina – “Si tratta di provvedimenti a impatto solo negativo su consumi, occupazione e investimenti, senza respiro progettuale e di politica industriale, in un momento di evidente stagnazione economica”.

“Queste misure produrrebbero un aumento medio dei costi di produzione del 20%, una stangata ingiusta e non sostenibile in un periodo di stagnazione economica – afferma Vittorio Cino, Presidente di Assobibe. “Aumentare la pressione fiscale su imprese che generano valore economico e sociale va in direzione contraria rispetto alle esigenze del Paese perché frena la competitività, blocca gli investimenti e aumentano le incertezze, in un mercato che ha registrato un calo dei volumi del 25% in 10 anni. Manifestiamo perché imprese e lavoratori meritano attenzione e rispetto, scelte informate e consapevoli. Serve un approfondimento: poiché il Governo giudica l’impatto di queste misure di lieve entità chiediamo di avviare un tavolo di confronto, come fatto per altri settori e come dovrebbe avvenire in un Paese che non considera l’impresa un problema, ma ne riconosce il ruolo sociale annunciato in Costituzione. Se un litro di bevanda analcolica è già gravata del 22% di IVA, come si può pensare di prendere un ulteriore 28% con una nuova tassa sulla produzione?”

"Le misure ipotizzate dal Governo Conte rischiano di determinare una contrazione delle vendite superiore al 10% e quindi essere responsabile di generare decrescita e disoccupazione", spiegano in una nota.